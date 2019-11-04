В поселке Томаровка на Белгородчине отмечают юбилей храма иконы Казанской Божией Матери

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-04T11:43:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Томаровка отмечает 150-летие храма иконы Казанской Божией Матери. Это повод вспомнить добрым словом всех служителей церкви, а также наших прадедов и прабабушек – прихожан храма. В 1859 году на средства княгини Натальи Салтыковой-Головкиной и жителей слободы была построена Николаевская церковь с тремя престолами. А спустя 10 лет на месте деревянного строения был возведён каменный храм Казанской Божией Матери, в дань почитания одной из наиболее любимых и почитаемых икон – иконы Казанской Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба администрации Яковлевского городского округа.

При храме действовали церковно-приходская школа и Образцовое министерское народное училище.В начале XX века духовно-религиозная жизнь в слободе Томаровке была на подъеме, и до революции 1917 года Казанский храм жил полноценной жизнью, духовно окормляя жителей слободы. Гордостью храма был его иконостас, сохранившийся до наших дней.

С приходом Советской власти, сразу после революции и в 20-е годы церкви в Томаровке ещё как-то работали. Главные же гонения на церковь и верующих пришлись на начало коллективизации в 1929 - 1930-х годах. Казанский храм с начала 30-х годов был превращен в базу Томаровского районного потребительского общества.

В годы Великой Отечественной войны храм был частично разрушен, но после войны восстановлен и открыт для богослужений. Казанский храм уже не имел большого купола и 3-ярусной колокольни, но «ручеёк» православной веры вновь зазвенел в Томаровке.

Новый этап духовной жизни прихода начался с приездом в середине 90-х годов XX века протоиерея Георгия Ефанова, который стал первым «духовным отцом», образцом настоящей духовной борьбы с безверием и суеверием. 11 ноября 2005 года митрофорный протоиерей Георгий окончил свой земной путь и был похоронен в ограде Казанского храма. В марте 2006 года по распоряжению высокопреосвященнейшего Иоанна — архиепископа Белгородского и Старооскольского настоятелем храма Казанской иконы Божией матери был назначен священник Роман Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU