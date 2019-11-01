Полицейские разыскали пропавшего на днях белгородца
Сообщается, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает
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Сотрудники полиции нашли пропавшего 29 октября в Белгороде 48-летнего мужчину. Его обнаружили днем 1 ноября на одной из улиц областного центра. О причинах, по которым горожанин не выходил на связь с родственниками ничего не известно. Сообщается, что опасности для жизни и здоровья мужчины сейчас нет. По предварительным данным, никаким преступлениям он не подвергался.
- Правоохранители благодарят неравнодушных граждан и представителей СМИ за содействие в установлении местонахождения белгородца, - отметили в пресс-службе УМВД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU