2019-11-01T17:01:11+03:00
Общество

В Белгороде по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан житель Курской области

Полицейские изъяли у мужчины больше ста свертков с «синтетикой»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД региона.фото: пресс-служба УМВД региона.
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Сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили попытку распространения на территории Белгорода крупной партии наркотиков. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 38-летнего жителя Курской области. По версии следствия, он приехал в регион целенаправленно, чтобы сбыть здесь «синтетику».

При личном досмотре у него изъяли 108 свертков. Еще шесть сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области изъяли из оборудованных злоумышленником тайников. У мужчины при себе были метадон, гашиш и амфетамин, общей массой более 70 граммов.

Задержанному инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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