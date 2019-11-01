В Белгороде по подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержан житель Курской области
Сотрудники полиции и вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили попытку распространения на территории Белгорода крупной партии наркотиков. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 38-летнего жителя Курской области. По версии следствия, он приехал в регион целенаправленно, чтобы сбыть здесь «синтетику».
При личном досмотре у него изъяли 108 свертков. Еще шесть сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД области изъяли из оборудованных злоумышленником тайников. У мужчины при себе были метадон, гашиш и амфетамин, общей массой более 70 граммов.
Задержанному инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Решается вопрос о заключении его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU