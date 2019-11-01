2019-11-01T12:12:59+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области убил и закопал пенсионерку на кладбище

Мужчина написал явку с повинной
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: с сайта СУ СК РФ по Белгородской области.Фото: с сайта СУ СК РФ по Белгородской области.
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Житель Ракитянского района признался в убийстве односельчанки. По данным регионального следкома, в конце сентября в селе Бобрава у 53-летнего мужчины и 79-летней женщины произошел конфликт на кладбище. Злоумышленник во время ссоры ударил ее ножом в грудь. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Мужчина, недолго думая, забрал у погибшей деньги, а тело тут же на кладбище и закопал. Однако он не смог хранить страшную тайну и 29 октября написал явку с повинной. Все это время пожилая односельчанка считалась пропавшей без вести.

Сейчас жителю Белгородской области предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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