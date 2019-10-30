Что можно увидеть, услышать и даже в чем поучаствовать во время «Ночи искусств» в Белгородской филармонии

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-30T15:19:27+03:00

В концертных залах и на арт-площадках пройдут мероприятия и для юных, и для взрослых белгородцев

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3 ноября Белгородская государственная филармония присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». С 18:00 и до глубокой ночи в концертных залах и на арт-площадках будут проходить интересные мероприятия для юных и взрослых белгородцев.

Старт будет дан сразу на трех площадках филармонии: в Малом зале – программа для детей «Веселые мелодии» от Диксиленда (руководитель Владимир Уваров), в Атриуме 3-го этажа – будет работать выставка Анастасии Лукши, в Органном зале – пройдет концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой.

В программе «ночи искусств также: «Классика — это не скучно», лекция музыковеда Любови Безруковой «Классика — это не скучно»; онлайн-трансляция концерта Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени. Надеждиной Московской государственной филармонии; творческая встреча с дирижером эстрадно-джазового оркестра No Comment филармонии Игорем Овчаровым; открытый показ вокально-поэтического спектакля «Она» на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой и многое другое.

Полностью с программой «Ночи искусств» Белгородской филармонии можно познакомиться на сайте филармонии. Отметим, что для посещения события необходимо получить бесплатный билет на сайте филармонии или на портале «Культурный Регион».

ИСТОЧНИК KP.RU