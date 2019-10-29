СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-29T13:03:02+03:00

Судебные приставы списали со счета белгородской компании около 5 миллионов долга. Фото: "КП" Архив

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В Яковлевском районном отделе судебных приставов было возбуждено 6 исполнительных производств в отношении одной их компания, которая задолжала 4,8 миллиона рублей. Большая часть задолженности составляли долги в пользу трех юридических лиц (4,3 миллиона) но 473 тысяч составил долг по заработной плате.

Пресс-служба УФССП России по Белгородской области отмечает, что руководство организации предупреждалось о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, а также об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Однако в установленные добровольные сроки долги так и не были оплачены.

В связи с этим по всем исполнительным производством вынесены поставления о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого, составила 316 тысяч рублей.

Задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор списаны со счета организации. Денежные средства перечислены взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU