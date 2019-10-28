В Белгороде осужден наркоторговец, сбывающий героин через тайники

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-28T16:11:06+03:00

Во время личного досмотра у гражданина России обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом массой 30 грамм

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В результате проведенного сотрудниками регионального УФСБ России комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Белгороде задержан гражданин РФ Л., 1986 года рождения. Как выяснилось, он являлся членом трансграничной преступной группы, осуществлявшей на территории Белгорода бесконтактный сбыт героина через тайники. Во время личного досмотра задержанного были обнаружены и изъяты свертки, содержащие героин (диацетилморфин) массой около 30 грамм, что соответствует крупному размеру.

В ходе дальнейшего следствия получены исчерпывающие доказательства, которые подтверждают причастность гражданина Л. к указанной противоправной деятельности.

Приговором Свердловского районного суда Белгорода фигурант уголовного дела признан виновным в хранении наркотического средства в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU