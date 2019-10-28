Под Белгородом обнаружили схрон боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-28T14:07:25+03:00

190 единиц боеприпасов более 70 лет лежали в непосредственной близости возле села Поляна

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Под Белгородом в непосредственной близости около села Поляна Шебекинского городского округа 28 октября обнаружили 190 боеприпасов различных модификаций. Общий вес опасной находки, пролежавшей в земле более 70 лет, составил 35 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с региональным Главным управлением МЧС России все 190 боеприпасов времен Великой Отечественной войны изъяли. Была обеспечена их безопасная транспортировки к полигону, где все боеприпасы подлежат уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU