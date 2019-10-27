2019-10-27T16:53:10+03:00
Общество

В Белгородской области будут выявлять липовых безработных

Губернатор Евгений Савченко заявил об этом во время заседания правительства
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области будут выявлять липовых безработныхВ Белгородской области будут выявлять липовых безработныхФото: "КП" Архив
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За год количество безработных, застрахованных в Фонде обязательного медицинского страхования, увеличилось на 50 тысяч человек. Среди них 40 тысяч людей трудоспособного возраста. Губернатор Евгений Савченко выразил обеспокоенность этими цифрами. По его мнению, за такими цифрами скрываются работающие белгородцы, но не трудоустроенные официально.

Губернатор дал поручение местным властям в муниципалитетах активнее выявлять липовых безработных. Евгений Савченко убежден, что за этими цифрами скрывается теневая экономика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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