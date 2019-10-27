В Белгородской области будут выявлять липовых безработных

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-27T16:53:10+03:00

Губернатор Евгений Савченко заявил об этом во время заседания правительства

Изменить размер текста: A A

За год количество безработных, застрахованных в Фонде обязательного медицинского страхования, увеличилось на 50 тысяч человек. Среди них 40 тысяч людей трудоспособного возраста. Губернатор Евгений Савченко выразил обеспокоенность этими цифрами. По его мнению, за такими цифрами скрываются работающие белгородцы, но не трудоустроенные официально.

Губернатор дал поручение местным властям в муниципалитетах активнее выявлять липовых безработных. Евгений Савченко убежден, что за этими цифрами скрывается теневая экономика.

ИСТОЧНИК KP.RU