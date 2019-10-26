2019-10-26T12:35:04+03:00
Общество

В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены

Под топор уже пустили 10 гектаров насаждений
Ирина ТАРАСОВА
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В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены. Фото из открытых источников.В мэрии Белгорода намерены вырубить все ясенелистные клены. Фото из открытых источников.
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В Белгороде не останется ни одного ясенелистного клена. Под топор уже пустили 10 гектаров этих насаждений, на очереди — еще 17, сообщают в мэрии.

Как рассказал во время проведения в Белгороде единого экологического дня начальник областного управления воспроизводства окружающей среды Андрей Головков, в ботсаду НИУ «БелГУ» уже есть определенный опыт по выращиванию пирамидальных тополей в цитрогипсе. За год эксперимента ни один саженец не погиб. Чиновник подчеркнул:

-Деревья не так быстро развиваются, как на обычной почве, но, тем не менее, корневая система хорошо развита, а значит, их можно использовать для рекультивации территории. Нужно только добавить немного грунта и все будет расти.

Все это будет способствовать реализации проекта рекультивация полей фильтрации завода по производству лимонной кислоты «Цитробел». А вот от ясенелистного клена, который является сильным аллергеном, нужно избавляться. Как подчеркнули в горадминистрации, он является также распространителем белой американской бабочки, вредителя, который уничтожает деревья.

Отметим, что во время проведения единого экологического дня специалисты посетили скверы, парки, водоохранные зоны, прибрежные полосы областного центра, осмотрели очистные сооружения «Белоблводоканала», строительные площадки, поля фильтрации «Цитробела», карьер мела и глины цементного завода. Их главной задачей было оценить санитарное состояние важных природных объектов, уровень выполнения программы «Зеленая столица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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