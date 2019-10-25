Вечер памяти поэта-земляка Александра Филатова прошел в Белгородском районе

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-25T18:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Никольском сельском поселении Белгородского района почтили память поэта-земляка Александра Филатова. К мемориальной доске поэта возложили цветы, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Александр Константинович Филатов – белгородский поэт, член Союза писателей СССР. Работал учителем русского языка и литературы, был внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя». У писателя вышло три сборника стихотворений «Цветы и осень» (1976), «Огни зовущие» (1980) и «Окно» (1985). В память о поэте-земляке его именем названа улица в селе Никольское, на одном из домов которой размещен барельеф с его изображением.

В Никольской поселенческой библиотеке, которая также носит имя Александра Филатова, прошел вечер памяти поэта «Знаю, что уйду наверняка…». На мероприятии учащиеся Никольскрй школы, сотрудники местного Дома культуры и жители вспоминали основные моменты из биографии писателя, читали стихи и делились впечатлениями от его произведений.

Помимо этого, гости и организаторы мероприятия почтили память поэта возложением цветов к мемориальной доске. На творческий вечер был приглашен сын поэта – Александр Александрович Филатов, который поблагодарил всех присутствующих за память об отце и его творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU