2019-10-25T17:21:29+03:00
Общество

В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники

Сомнительные компании предлагают «унаследовать пенсионные накопления умерших» жителям Алексеевского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области активизировались пенсионные мошенники. Фото пресс-службы ПФРВ Белгородской области активизировались пенсионные мошенники. Фото пресс-службы ПФР
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Отделением ПФР по Белгородской области зарегистрирован ряд случаев, когда в адрес белгородцев, утративших своих близких, стали поступать письма-уведомления о наличии «права на наследование средств пенсионных накоплений» умершего родственника. Это действуют мошенники, предупреждают специалисты фонда.

Схема проста: между компанией и потенциальным правопреемником заключается договор на оказание информационно-юридических услуг по подготовке полного комплекта документов. При этом гражданин самостоятельно собирает все необходимые документы и обращается в Управление Пенсионного фонда РФ либо в негосударственный пенсионный фонд за оформлением выплаты.

В качестве гонорара за свои услуги организация взимает 40% от суммы, полагающейся правопреемнику, а также еще 10% в случае, если был просрочен срок обращения.

Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные письма от сомнительных юридических организаций. Получить бесплатную консультацию о необходимом пакете документов можно в клиентских службах ведомства. Для получения средств пенсионных накоплений умершего лица правопреемникам необходимо не позднее шести месяцев со дня его смерти обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации или негосударственный пенсионный фонд. В случае, если срок пропущен, восстановить его можно только в судебном порядке.

Процедура подачи заявления абсолютно бесплатна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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