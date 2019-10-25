2019-10-25T15:43:00+03:00
Общество

В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант»

Ежегодная международная просветительская акция охватит 293 площадки России и зарубежья
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант». Фото сайта Географического диктанта.В Белгороде в библиотеке для слепых впервые пройдет «Географический диктант». Фото сайта Географического диктанта.
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27 октября в Белгороде в библиотеке для слепых имени Ерошенко пройдет «Географический диктант» - ежегодная международная просветительская акция, которую инициировало Русское географическое общество. Всего для написания диктанта предусмотрено 293 площадки в России и зарубежных странах. Кроме Белгородской библиотеки для слепых, в акции участвуют библиотеки для инвалидов по зрению Архангельской, Владимирской, Костромской, Новосибирской и Тверской областей, республик Коми и Чувашии.

В Белгороде в написании диктанта при содействии медиохолдинга «Комсомольская правда» примут участие 25 инвалидов по зрению. Помогать им будут волонтеры. Спикером «Географического диктанта» в библиотеке для слепых выступит главный коммунист Белгородского региона, депутат областной Думы Станислав Панов.

В международной просветительской акции также примут участие специалисты Фонда социального страхования. Они расскажут участникам о том, какие госуслуги фонда могут получить белгородцы.

Всего при написании диктанта нужно будет ответить на 40 вопросов, которые разделены на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня состоит из 10 вопросов и составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Во второй части диктанта, который состоит из 30 вопросов, потребуется применить не только эрудицию, но и образное мышление, системную логику.

Отметим, что просветительская акция проходит ежегодно, начиная с 2015 года. За четыре года проведения ее участниками стал почти 1 миллион человек. Но инвалиды по зрению в написании диктанта принимают участие впервые.

27 октября и у белгородцев-инвалидов по зрению появится возможность проявить свою эрудицию. Мероприятие пройдет по адресу: улица Курская, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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