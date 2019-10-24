В Белгородской области под колесами «Дэу Нексии» погиб 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-24T11:30:28+03:00

В тот же день еще в одном ДТП пострадал трехлетний малыш

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В среду, 23 октября, в Белгородской области произошло три ДТП. Два из них с участием детей. Около 20 часов 30 минут в Ивнянском районе на девятом километре автодороги «Крым – Ольховатка» 27-летний водитель «Дэу Нексии» сбил 14-летнего мальчика. По предварительным данным, подросток попал под колеса, когда шел по краю проезжей части. От полученных травм школьник погиб.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром того же дня в Вейделевском районе на трассе «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки - Николаевка – Малакеево – Ромахово» 24-летний водитель «пятерки» слетел с дороги в кювет. В результате машина перевернулась. По предварительным данным, автомобилист был пьян. В аварии пострадал его трехлетний пассажир.

Третье ДТП произошло на улице Ямская в городе Бирюч Красногвардейского района. По предварительным данным, в шестом часу вечера 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 24-летнюю девушку. В результате она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU