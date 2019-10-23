2019-10-23T16:11:07+03:00
Общество

Жители Белгорода с 1 декабря будут платить за воду больше

Повышение тарифов на воду депутаты горсовета одобрили еще 14 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Белгорода с 1 декабря будут платить за воду больше.Жители Белгорода с 1 декабря будут платить за воду больше.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде, как и было обещано ранее, с 1 декабря один кубометр воды будет стоить 25 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии после завершения заседания комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии горcовета. Повышение тарифов депутаты горсовета одобрили еще 14 июня.

После принятия такого решения летом в областном центре прошел ряд пикетов против повышения тарифов на воду. Так, к примеру, в Белгородском районе под петицией против повышения тарифов на воду подписалось больше шести тысяч жителей. Жаловались жители и на качество холодной воды.

Напомним, что жители Алексеевки с 1 января этого года уже платят за холодную воду 25,46, Валуек – 29,3, Корочи – 35,11 рублей за кубометр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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