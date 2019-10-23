2019-10-23T13:54:14+03:00
Происшествия

Белгородца отправили в колонию на 13 лет за жестокое убийство 18-летней девушки

23-житель Ракитянского района нанес своей подруге 120 ножевых ранений
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородца отправили в колонию на 13 лет за жестокое убийство.Белгородца отправили в колонию на 13 лет за жестокое убийство.Фото: "КП" Архив
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Приговор 23-летнему жителю Ракитянского района, который нанес своей 18-летней подруге 120 ударов ножом, вынес суд. Доказательства, собранные следственным отделом Белгорода следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области признаны судом достаточными для вынесения приговора, сообщают в пресс-службе ведомства. Подсудимому назначено 13 лет колонии строгого режима.

Как выяснилось в ходе следствия, преступление произошло в ночь на 26 апреля 2018 года. Подсудимый поссорился со своей подругой во время телефонного разговора и поехал выяснять с ней отношения в Белгород. Дома у девушки ссора продолжилась, в ход пошел нож. Подсудимый нанес потерпевшей 120 ножевых ранений, из-за которых она скончалась на месте, а сам скрылся с места преступления.

Спустя несколько дней житель Ракитянского района был задержан сотрудниками Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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