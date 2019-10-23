2019-10-23T10:15:50+03:00
Общество

Организация выплатила белгородке полмиллиона морального вреда за несчастный случай

Травму женщина получила на производстве во время работы
Ирина ТАРАСОВА
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Организация выплатила белгородке полмиллиона морального вреда за несчастный случай.Организация выплатила белгородке полмиллиона морального вреда за несчастный случай.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы обязали организацию выплатить бывшей работнице моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Выполняя малярные работы, жительница Старого Оскола упала на бетонный пол и получила травмы. По результатам расследования, произошедшее признали несчастным случаем так как были нарушены правила охраны труда.

По решению суда строительная организация должна была выплатить компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей, утраченный заработок размере 137 тысяч рублей и иные расходы на сумму 5300 рублей.

Судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отдела судебных приставов направил руководству организации постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что за неисполнение решения суда может наступить уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. Также на самоходные машины, принадлежащие должнику, был вынес запрет на совершение регистрационных действий. Требования исполнительного документа организация исполнила в полном объеме и в добровольный срок, денежные средства перечислены взыскательнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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