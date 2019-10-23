2019-10-23T09:49:49+03:00
Общество

Белые бумажные птицы взлетели над Белгородчиной

Уличной акцией «Эхо Памяти - День Белых журавлей» в Алексеевке почтили память погибших в боевых действиях
Ирина ТАРАСОВА
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Белые бумажные птицы взлетели из рук жителей Алексеевки. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаБелые бумажные птицы взлетели из рук жителей Алексеевки. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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22 октября в России отмечают Праздник Белых Журавлей. В честь этого праздника волонтеры добровольческого движения «Дари добро» Алексеевского городского округа провели уличную акцию «Эхо Памяти - День Белых журавлей». Этот день посвящается памяти всех погибших в ходе боевых действий независимо от их вероисповедания и национальности.

Основателем этого праздника - дня поэзии, духовности, возрождения культурных традиций и скорби о навсегда ушедших солдатах стал дагестанский поэт Расул Гамзатов. Как сообщила пресс-служба Алексеевского городского округа, алексеевцы изготовили 50 белых журавлей в технике оригами, написав на них лозунги, призывающие помнить, чтить погибших и беречь мир. Этих журавлей волонтеры раздали на улицах города, поясняя, что фигурки символизируют защитников, павших в боях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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