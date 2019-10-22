В Белгородской области полицейского будут судить за получение крупной взятки

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-22T17:08:06+03:00

По версии следствия, в Валуйках начальник подразделения по вопросам миграции потребовал от иностранца 200 тысяч рублей

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Начальника подразделения по вопросам миграции валуйского отдела полиции обвиняют в получении крупной взятки с вымогательством. По версии следствия, страж порядка потребовал от иностранца 200 тысяч рублей. Жертвой преступления стал гражданин Азербайджана.

Полицейский выяснил, что мужчина незаконно пересекал границу. С 2013 по февраль 2016 года жителю ближнего зарубежья был закрыт въезд в Россию. Однако он проигнорировал запрет и в течение месяца жил в стране по поддельному паспорту. Позже мужчина выехал и вернулся в Россию уже в 2017 году с настоящим документом, получив при этом вид на жительство.

Однако полицейский обнаружил в биографии иностранца темное пятно. Тайну выдали отпечатки пальцев в дактилоскопических картах. По данным следствия, выяснив, что два паспорта принадлежат одному и тому же человеку, начальник отдела по вопросам миграции стал недвусмысленно намекать иностранцу на деньги. В противном случае – проблемы с законом: статья за незаконное пересечение границы и передача материалов в Погрануправление.

- В марте 2019 года при получении через посредника взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности УМВД региона, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

Уголовное дело уже направили в суд. Полицейскому грозит серьезное наказание - до двенадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU