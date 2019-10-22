2019-10-22T15:07:06+03:00
Общество

22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней

Молодой мужчина только вернутся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за половое сношение с этой же девочкой
Ирина ТАРАСОВА
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22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней.22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней.Фото: "КП" Архив
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22-летний житель Борисовского района Белгородской области подозревается в интимной связи с 15-летней. Во время следствия выяснилось, что молодой мужчина только вернулся из мест лишения свободы, где пробыл два года за связь с малолетней. При этом и в этот раз его преступные действия были совершены в отношении той же девочки. В этот раз 15-летняя потерпевшая забеременела.

В Борисовском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении молодого мужчины. Он подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Как сообщают в региональной пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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