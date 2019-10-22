2019-10-22T14:52:33+03:00
Общество

Казаки Белгородской области померялись силой и песней

Памятным кубком была награждена единственная девушка-участница Александра Филатова из Нового Оскола
Никита Пасмурный
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Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.
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Ежегодный «Казачий спас» в Волоконовском районе собрал представителей казачьих обществ, военно-патриотические клубы, кадетские классы и творческие коллективы региона. Всего на праздник съехались представители 18 команд, из которых 14 – казацкая молодежь. Памятным кубком была награждена единственная девушка-участница Александра Филатова из Нового Оскола, сообщает пресс-служба райадминистации.

Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

Казаки демонстрировали свою меткость в стрельбе, скорость в разборе и сборе стрелкового оружия, силу в поднятии гирь и подтягивании на перекладине. Проверялись команды на собранность в перетягивании каната.

Также померялись казаки и песней. Громкое «Любо» звучало многократно на выступлениях народных коллективов и ансамблей. Также все желающие смогли отведать настоящий походный кулеш.

Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победу снова одержала команда Волоконовского района, которая стала обладателем кубка победителя. Второе и третье место между собой разделили команда Томаровской школы № 1 и команда кадетов из города Новый Оскол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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