Казаки Белгородской области померялись силой и песней
Ежегодный «Казачий спас» в Волоконовском районе собрал представителей казачьих обществ, военно-патриотические клубы, кадетские классы и творческие коллективы региона. Всего на праздник съехались представители 18 команд, из которых 14 – казацкая молодежь. Памятным кубком была награждена единственная девушка-участница Александра Филатова из Нового Оскола, сообщает пресс-служба райадминистации.
Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.
Казаки демонстрировали свою меткость в стрельбе, скорость в разборе и сборе стрелкового оружия, силу в поднятии гирь и подтягивании на перекладине. Проверялись команды на собранность в перетягивании каната.
Также померялись казаки и песней. Громкое «Любо» звучало многократно на выступлениях народных коллективов и ансамблей. Также все желающие смогли отведать настоящий походный кулеш.
Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.
По итогам соревнований в общекомандном зачете победу снова одержала команда Волоконовского района, которая стала обладателем кубка победителя. Второе и третье место между собой разделили команда Томаровской школы № 1 и команда кадетов из города Новый Оскол.
ИСТОЧНИК KP.RU