2019-10-22T12:18:19+03:00
Общество

Белгородцы получают ложные письма от имени судебных приставов

О новой преступной схеме мошенников рассказали в региональном УФССП
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
О новой преступной схеме мошенников рассказали в региональном УФССП.О новой преступной схеме мошенников рассказали в региональном УФССП.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Новую преступную схему мошенников раскрыли в региональной службе судебных приставов благодаря местному жителю. Он обратился в службу приставов после того, как получил на свою электронную почту письмо, где его от имени судебных приставов уведомляли об уголовном деле. В тексте присланного постановления говорилось о наличии задолженности, а также была прикреплена ссылка. При переходе на нее, предупредили в региональном УФССП, пользователь рискует заразить свой компьютер вредоносными программами.

Судебные приставы не рассылают сообщения по электронной почте, предупреждают белгородцев в пресс-службе регионального управления. И настоятельно порекомендовали не скачивать файлы, не переходить по ссылкам из сомнительных писем, не перезванивать по указанным в них телефонам. И при получении писем от мошенников – обращаться в подразделение противодействия коррупции управления по адресу Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109 или по телефону 8 (4722) 31-31-45.

Отметим, что узнать если ли реальная задолженность, можно из «Банка данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Белгородской области, а также через официальное мобильное приложение ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области полицейского будут судить за получение крупной взятки
«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке»
22-летний белгородец будет отвечать за незаконную близость с несовершеннолетней
Казаки Белгородской области померялись силой и песней
В Белгородской области можно поставить на учет туристскую группу на время похода
Первый рейс самолета из Белгорода в Таиланд сорвал туман
Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине
В Белгородском зоопарке начнутся каникулы и снизятся цены
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Музыкальный диктант объединил участников четырех районов Белгородчины
В Белгородской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам
В Старом Осколе снесли опасное торгово-офисное здание
Белгородские спасатели ликвидировали условное ДТП
В Белгороде росгвардейцы задержали злостного алиментщика
Белгородские энергетики провели очередной рейд по выявлению энерговоровства
Под Белгородом легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик – погибли три человека
Лучшую народную дружину нашли в Новооскольском округе
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
Запуск новой инвестиционной системы
Старшеклассники из Вейделевки Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе «Юннат»
Белгородские велосипедисты будут ездить по автомобильным дорогам
На Белгородчине в Прохоровском районе после капремонта открылась школа
Белгород: день заканчивается печальными новостями
В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки
В деле ареста главы Белгородского района появились новые факты
В Белгороде вся следующая неделя обещает быть аномально теплой
В администрации Валуйского района выясняли, кто выше, быстрее и сильнее