Белгородцы получают ложные письма от имени судебных приставов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-22T12:18:19+03:00

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Новую преступную схему мошенников раскрыли в региональной службе судебных приставов благодаря местному жителю. Он обратился в службу приставов после того, как получил на свою электронную почту письмо, где его от имени судебных приставов уведомляли об уголовном деле. В тексте присланного постановления говорилось о наличии задолженности, а также была прикреплена ссылка. При переходе на нее, предупредили в региональном УФССП, пользователь рискует заразить свой компьютер вредоносными программами.

Судебные приставы не рассылают сообщения по электронной почте, предупреждают белгородцев в пресс-службе регионального управления. И настоятельно порекомендовали не скачивать файлы, не переходить по ссылкам из сомнительных писем, не перезванивать по указанным в них телефонам. И при получении писем от мошенников – обращаться в подразделение противодействия коррупции управления по адресу Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 109 или по телефону 8 (4722) 31-31-45.

Отметим, что узнать если ли реальная задолженность, можно из «Банка данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Белгородской области, а также через официальное мобильное приложение ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU