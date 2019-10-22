2019-10-22T11:17:38+03:00
Общество

Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине

Герой уничтожил два противотанковых орудия, три станковых пулемета противника
Ирина ТАРАСОВА
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Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта в Алексеевке. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаАллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта в Алексеевке. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Николай Рубан принимал участие в кровопролитных боях за освобождение городов Прибалтики. В своем последнем бою он вел огонь из горящего танка, уничтожил два противотанковых орудия, три станковых пулемета противника и в ходе неравного рукопашного боя бесстрашный командир был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старший лейтенант посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.

В торжественном открытии приняли участие глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев, председатель Белгородской областной Думы Наталья Полуянова, другие представители власти. Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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