Аллея Славы в память Героя Советского Союза Николая Рубана открыта на Белгородчине
Николай Рубан принимал участие в кровопролитных боях за освобождение городов Прибалтики. В своем последнем бою он вел огонь из горящего танка, уничтожил два противотанковых орудия, три станковых пулемета противника и в ходе неравного рукопашного боя бесстрашный командир был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старший лейтенант посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина.
В торжественном открытии приняли участие глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев, председатель Белгородской областной Думы Наталья Полуянова, другие представители власти. Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU