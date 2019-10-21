2019-10-21T10:36:23+03:00
Общество

Белгородские велосипедисты будут ездить по автомобильным дорогам

В департаменте строительства и транспорта автомобильные полосы намерены сузить специально для велотранспорта
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы департамента строительства и транспорта Белгородской области.Фото пресс-службы департамента строительства и транспорта Белгородской области.
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Обсуждение развития велоструктуры Белгорода прошло в минувшую субботу, сообщает департамент строительства и транспорта региона. Один из вариантов решения проблемы движения велосипедистов – перенос велодорожек на проезжую часть дороги. Но для этого придется сузить автомобильные полосы.

Блогер-урбанист Илья Варламов, который в последнее время стал весьма популярен у белгородских чиновников, был приглашен как специальный гость на обсуждение проблемы. Он проехался по городу, чтобы оценить состояние велодорожек. Илья Варламов рассказал, что в мире достаточно много успешных практик, когда по одной стороне двигаются пешеходы, а по другой – велосипедисты. И что ни тем, ни другим неудобно двигаться, когда их маршруты совпадают.

При обсуждении также говорили о том, что по полосам для велосипедистов часто двигаются пешеходы. Потому вариант переноса велосипедных дорог на проезжую часть предпочтителен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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