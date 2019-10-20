2019-10-20T22:58:51+03:00
Общество

Белгород: день заканчивается печальными новостями

На Щорса из квартиры выпала девушка, а на пересечении Спортивной и Губкина умер мужчина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгород: день заканчивается печальными новостями.Белгород: день заканчивается печальными новостями.Фото: "КП" Архив
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Воскресный день 20 октября для многих белгородцев запомнится печальными новостями. Так, на Щорса с большой высоты, вероятнее всего, что из окна собственной квартиры, упала девушка. Мать погибшей с полицией находятся на месте трагедии. А на пересечении улиц Спортивная и Губкина умер мужчина.

Мужчину, которому стало плохо сегодня утром на остановке, увы, спасти не удалось. По сообщению очевидце, они заметили мужчину на пересечении улиц Спортивная и Губкина. Человеку резко стало плохо и он упал. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, но помочь мужчине уж не смогли, он скончался. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Точные обстоятельства выясняются.

Также произошла серьезная авария на перекрестке Ватутина - Королева. В аварии пострадала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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