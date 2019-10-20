2019-10-20T14:27:55+03:00
Общество

В Белгороде вся следующая неделя обещает быть аномально теплой

И – никаких затяжных осенних дождей
Ирина ТАРАСОВА
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Вторая половина октября: в Белгороде на газонах цветут луговые травы.Вторая половина октября: в Белгороде на газонах цветут луговые травы.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде сегодня, 20 октября, днем температура составила +20 градусов. В понедельник, вторник и среду днем столбит термометра покажет +21 днем и +9 ночью. И только с четверга температура понизится. Но незначительно – до +17 градусов. Дождей не ожидается.

По расчетам синоптиков вся следующая неделя в центре, в том числе и в столичном регионе, будет не по-осеннему теплой с дневными температурами плюс 11−16 градусов. И никаких затяжных осенних дождей!

В Гидрометцентре России зафиксировали повторы аномальной погоды. Связано это с тем, что центр страны оказался в теплой зоне антициклона, куда поступает воздух с юга, юго-востока и юго-запада. Синоптики уточняют, что в связи с тем, что циклон высокий, он простоит долго. При этом ветра в нем почти нет.

Также в Гидрометцентре России отмечают, что высокие устойчивые антициклоны характерны для лета, но никак не для осени. И, тем более, не дня средины месяца, когда не за горами зима. Такую теплую погоду специалисты по климату связывают с процессами глобального потепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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