2019-10-20T17:36:21+03:00
Общество

В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки

У детей сeл Бессоновка и Стрелецкое появились современные игровые зоны
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе обустраиваются новые детские площадки. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Предложения о создании игровых зон поступили от инициативных групп. В Бессоновке новая площадка появилась на пересечении улиц Гордиенко – Октябрьская при въезде в село. Совместными усилиями администрацией поселения и предпринимателем Курганским детская площадка была укомплектована новыми игровыми элементами, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

При поддержке СПК «Колхоз им. Горина» на территорию завезли песок и саженцы декоративных кустарников. Открытие детской площадки — это пример взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательства, направленный на развитие наших сел.

Также новая детская площадка появилась в Стрелецком. ТОС «Сказочный» стал территорией, где дети смогут весело проводить время. Председатель ТОС Александр Плетнёв поблагодарил всех причастных к этому событию. В день открытия детей порадовали игровыми программами, викторинами и конкурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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