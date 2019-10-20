В администрации Валуйского района выясняли, кто выше, быстрее и сильнее

СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-20T14:09:24+03:00

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Более пятидесяти представителей органов власти из девяти управлений разных сфер жизнедеятельности вышли на спортивное поле, чтобы решить, кто же выше, быстрее, сильнее. Каждый участник старательно выполнял подготовленные задания, чтобы не подвести команду коллег: бросок в кольцо, дартс, отжимания, удары по воротам, жим гири. Но, самым веселым и сложным оказался этап перетягивания каната. Именно это задание стало решающим в определении призовых мест. Лучшими стали, конечно же, сотрудники управления физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Собравшиеся аматоры спорта решили доказать себе, своим родным и близким, знакомым и коллегам, что здоровый образ жизни, физкультура и спорт – это не просто важная, а необходимая часть жизни.

В схватке специалистов третье место получили любители спорта аппарата администрации. Вторыми стали работники управления культуры, а победный кубок по праву был вручен сотрудникам управления физической культуры и спорта. По результатам отдельных дисциплин некоторые участники и команды получили почетные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU