2019-10-20T12:39:21+03:00
Здоровье

В Шебекинском городском округе прошла акция «#ДоброВСело»

Специалисты областного центра медицинской профилактики обследовали жителей Чураевского сельского поселения
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекинском городском округе прошла акция «#ДоброВСело». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекинском городском округе прошла акция «#ДоброВСело». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Акция «#ДоброВСело» прошла на территории Шебекинского городского округа. Мероприятие направлено на обеспечение доступности медицинской помощи для населения отдалённых районов, в том числе на улучшение состояния сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Специалисты провели консультирование всех желающих жителей Чураевского сельского поселения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

С целью выявления факторов риска развития различных заболеваний с последующей рекомендацией по их коррекции состоялись консультации в ФАПе села Неклюдово. Для жителей села Никольское был организован прием врача-гастроэнтеролога.

В школе села Чураево волонтtры-медики провели оздоровительную зарядку и интерактивное занятие по ведению здорового образа жизни для школьников 5-9 классов. Также в офисе семейной медицины для граждан была организована лекция по развитию, лечению и профилактике остеоартроза. В обследовании приняли участие около 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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