Белгородские студенты достойно выступили на «Медиаолимпе-2019»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-19T16:15:05+03:00

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Студентка факультета журналистики института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Алена Хлудеева стала лауреатом конкурса, проходившего в рамках Всероссийского форума молодых тележурналистов и видеоблогеров «Медиаолимп-2019». Всероссийский форум прошел в Твери с 9 по 12 октября. НИУ «БелГУ» представляли студенты факультета журналистики института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» Анна Мишина, Алена Хлудеева и Павел Манченко.

Форум сочетал в себе мастер-классы от профессионалов из федеральных СМИ и практические занятия. Участники создавали сюжеты, отрабатывая полученные знания на практике. Также в течение 3 дней форума его участники, объединившись в команды, работали над созданием видеоролика на тему «Герои труда». Итоговые работы участников рассказывали о нелегком труде представителей рабочих профессий и их незаменимом вкладе в развитие общества. Команда, в состав которой вошла студентка факультета журналистики ИОНиМК НИУ «БелГУ» Алена Хлудеева, стала лауреатом конкурса.

Работы победителей будут показаны в эфире Первого студенческого телеканала, национального образовательного телеканала «Просвещение», телеканала «Тверской проспект Регион», а также на ресурсах студенческих СМИ и молодежных медиа.

ИСТОЧНИК KP.RU