Белгородцев приглашают к участию в региональном конкурсе добровольческих проектов «Добро31»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-19T13:07:52+03:00

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Управление молодежной политики Белгородской области совместно с ОГБУ «Центр молодежных инициатив» проводят региональный конкурс (заявки принимаются до 4 ноября 2019 года) добровольческих (волонтерских) проектов на соискание гранта среди физических и юридических лиц «Добро31». К участию приглашаются как физические лица (в возрасте от 14 лет, осуществляющие добровольческую деятельность), так и юридические лица , осуществляющие волонтерскую деятельность или планирующие реализацию волонтерских проектов.

К таким относятся общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, не позднее чем за 6 месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе и осуществляющие на территории Белгородской области общественно-полезную деятельность, соответствующую задачам конкурса, а также государственные или муниципальные учреждения.

Общая сумма грантового фонда составляет 200 тысяч рублей. Размер гранта, предоставляемого физическим лицам, не может превышать 100 тысяч рублей; для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU