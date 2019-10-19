2019-10-19T13:07:52+03:00
Общество

Белгородцев приглашают к участию в региональном конкурсе добровольческих проектов «Добро31»

Заявки принимаются до 4 ноября 2019 года
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев приглашают к участию в региональном конкурсе добровольческих проектов «Добро31». Фото администрации города БелгородаБелгородцев приглашают к участию в региональном конкурсе добровольческих проектов «Добро31». Фото администрации города Белгорода
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Управление молодежной политики Белгородской области совместно с ОГБУ «Центр молодежных инициатив» проводят региональный конкурс (заявки принимаются до 4 ноября 2019 года) добровольческих (волонтерских) проектов на соискание гранта среди физических и юридических лиц «Добро31». К участию приглашаются как физические лица (в возрасте от 14 лет, осуществляющие добровольческую деятельность), так и юридические лица , осуществляющие волонтерскую деятельность или планирующие реализацию волонтерских проектов.

К таким относятся общественные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, не позднее чем за 6 месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе и осуществляющие на территории Белгородской области общественно-полезную деятельность, соответствующую задачам конкурса, а также государственные или муниципальные учреждения.

Общая сумма грантового фонда составляет 200 тысяч рублей. Размер гранта, предоставляемого физическим лицам, не может превышать 100 тысяч рублей; для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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