2019-10-18T20:09:09+03:00
Общество

В Губкин на такси приехали жители Вологды, заплатив боле 20 тысяч рублей за проезд

Протяженность поездки составила больше тысячи километров
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Из Вологды в Губкин пассажиры приехали на такси, преодолев больше тысячи километров. Фото пресс-службы сервиса такси.Из Вологды в Губкин пассажиры приехали на такси, преодолев больше тысячи километров. Фото пресс-службы сервиса такси.
Изменить размер текста:

1056 километров преодолели трое пассажиров, чтобы добраться до Губкина. Водитель на автомобиле GAZ Соболь выехал из Вологды 15 октября в 13:00 и закончил поездку в 6:00 следующего дня. Маршрут занял примерно 17 часов с учетом остановок. За это время такси пересекло границы семи областей России. Цена поездки составила 21 440 рублей.

Как сообщает пресс-служба сервиса «Максим», от Вологды до Губкина нет прямых поездов, поэтому пассажиры решили заказать компактвен — комфортный автомобиль с шестью пассажирскими местами. В таких машинах может с комфортом разместиться небольшая компания и у каждого останется место для отдыха.

Отметим, что люди нередко заказывают поездки на такси в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места быстрее. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить.

Напомним, рекордная по продолжительности поездка на такси в России была в 2016 году. Тогда семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край). Протяженность поездки составила 9200 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы списали со счета белгородской организации многомиллионный долг
Два белгородских сотрудника СОБРа будут носить элитные краповые береты
В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав
Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны»
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Белгородские оперативники раскрыли совершенную 3 года назад кражу денег
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Главу Белгородского района задержали в своем кабинете
В Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы»
Белгородца обвиняют в нападении на полицейского
15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента
Сколько продержится бабье лето в Белгородском регионе
В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу