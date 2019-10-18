В Губкин на такси приехали жители Вологды, заплатив боле 20 тысяч рублей за проезд
1056 километров преодолели трое пассажиров, чтобы добраться до Губкина. Водитель на автомобиле GAZ Соболь выехал из Вологды 15 октября в 13:00 и закончил поездку в 6:00 следующего дня. Маршрут занял примерно 17 часов с учетом остановок. За это время такси пересекло границы семи областей России. Цена поездки составила 21 440 рублей.
Как сообщает пресс-служба сервиса «Максим», от Вологды до Губкина нет прямых поездов, поэтому пассажиры решили заказать компактвен — комфортный автомобиль с шестью пассажирскими местами. В таких машинах может с комфортом разместиться небольшая компания и у каждого останется место для отдыха.
Отметим, что люди нередко заказывают поездки на такси в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места быстрее. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить.
Напомним, рекордная по продолжительности поездка на такси в России была в 2016 году. Тогда семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край). Протяженность поездки составила 9200 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU