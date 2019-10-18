В Губкин на такси приехали жители Вологды, заплатив боле 20 тысяч рублей за проезд

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-18T20:09:09+03:00

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1056 километров преодолели трое пассажиров, чтобы добраться до Губкина. Водитель на автомобиле GAZ Соболь выехал из Вологды 15 октября в 13:00 и закончил поездку в 6:00 следующего дня. Маршрут занял примерно 17 часов с учетом остановок. За это время такси пересекло границы семи областей России. Цена поездки составила 21 440 рублей.

Как сообщает пресс-служба сервиса «Максим», от Вологды до Губкина нет прямых поездов, поэтому пассажиры решили заказать компактвен — комфортный автомобиль с шестью пассажирскими местами. В таких машинах может с комфортом разместиться небольшая компания и у каждого останется место для отдыха.

Отметим, что люди нередко заказывают поездки на такси в другие города. Так они не зависят от расписания междугороднего транспорта, могут выехать в удобное для них время и добраться до места быстрее. В пути водителя можно попросить сделать остановку, чтобы отдохнуть от дороги или перекусить.

Напомним, рекордная по продолжительности поездка на такси в России была в 2016 году. Тогда семья из трех человек проехала через всю страну по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край). Протяженность поездки составила 9200 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU