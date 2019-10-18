Два белгородских сотрудников СОБРа будут носить элитные краповые береты

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-18T16:19:38+03:00

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В учебном центре отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Центрального округа войск национальной гвардии России состоялись квалификационные испытания на право ношения знака элиты ведомственного спецназа – крапового берета. Краповые береты и удостоверения о праве их ношения спецназовцам в торжественной обстановке вручил начальник отдела Главного управления сил специального назначения Росгвардии, обладатель крапового берета полковник Александр Чуприна.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Но к суровому экзамену по итогам мандатной комиссии были допущены 34 сотрудника и военнослужащих специальных подразделений округа. Ранее отобранные по состоянию здоровья кандидаты прошли предварительные испытания, включавшие в себя нормативы по физической, инженерной и медицинской подготовке, военной топографии и связи.

В рамках основного этапа спецназовцы совершили 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности, отработали тактические вводные и преодолели препятствия на специальной штурмовой полосе. Во время марш-броска необходимо было поддерживать сохранность и целостность обмундирования, а также рабочее состояние личного оружия.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В дальнейшем кандидаты выполнили нормативы по высотной подготовке и акробатические упражнения. Завершающим этапом испытаний стал 12-минутный спарринг с опытными инструкторами.

ИСТОЧНИК KP.RU