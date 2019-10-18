Судебные приставы списали со счета белгородской организации многомиллионный долг

СЕГОДНЯ 20:06 2019-10-18T20:06:51+03:00

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Судебные приставы списали со счета одной из белгородских организации крупный долг, а также немалую сумму исполнительского сбор за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.

Департамент имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа обратился с иском в суд о взыскании с одного из предприятий крупной суммы за пользование земельным участком. По решению Арбитражного суда Белгородской области организация должна была выплатить 2,4 миллиона рублей.

Так как требования исполнительного документа не были исполнены в добровольный срок, судебный пристав-исполнитель Старооскольского районного отдела судебных приставов применил меры принудительного исполнения: было обращено взыскание на расчетные счета, вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельных участков и самоходных машин, принадлежащих должнику.

Задолженность и исполнительский сбор в размере 171 тысячи рублей были списаны с банковского счета организации, после чего все запреты и ограничения сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU