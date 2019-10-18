2019-10-18T15:47:02+03:00
Общество

В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав

На 37-летнюю женщину пожаловалась бабушка ее двоих детей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав.В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что заявление о лишении родительских прав на 37-летнюю дочь в прокуратуру написала пожилая женщина, оставшаяся с двумя внуками одна. В ходе разбирательства в прокуратуре выяснили, что мать детей наркозависима и что она бросила детей с бабушкой еще в начале этого года.

В июле женщина признана виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере, сообщили в городском суде Губкина. При этом осужденная не получила реального срока лишения свободы. По решению суда ее обязали пройти лечение от зависимости и устроиться на работу. Но осужденная решения суда не исполнила, не сделав ни того, ни другого.

Следующим решением прокуратуры было обращение в суд с иском о лишении женщины родительских прав и взыскании с нее алиментов. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы списали со счета белгородской организации многомиллионный долг
В Губкин на такси приехали жители Вологды, заплатив боле 20 тысяч рублей за проезд
Два белгородских сотрудника СОБРа будут носить элитные краповые береты
Валуйчане выбирают место для памятника «Дети Войны»
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Белгородские оперативники раскрыли совершенную 3 года назад кражу денег
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Главу Белгородского района задержали в своем кабинете
В Старом Осколе проходит благотворительный марафон «Во имя Победы»
Белгородца обвиняют в нападении на полицейского
15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента
Сколько продержится бабье лето в Белгородском регионе
В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу