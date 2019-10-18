В Губкине нерадивую мамашу лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-18T15:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что заявление о лишении родительских прав на 37-летнюю дочь в прокуратуру написала пожилая женщина, оставшаяся с двумя внуками одна. В ходе разбирательства в прокуратуре выяснили, что мать детей наркозависима и что она бросила детей с бабушкой еще в начале этого года.

В июле женщина признана виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере, сообщили в городском суде Губкина. При этом осужденная не получила реального срока лишения свободы. По решению суда ее обязали пройти лечение от зависимости и устроиться на работу. Но осужденная решения суда не исполнила, не сделав ни того, ни другого.

Следующим решением прокуратуры было обращение в суд с иском о лишении женщины родительских прав и взыскании с нее алиментов. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU