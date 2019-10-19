Пожаров и аварий на дорогах Белгородчины станет меньше

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-19T10:10:07+03:00

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В регионе проходит масштабная акция по снижению количества пожаров и происшествий на дорогах, организаторами которой выступают Главное управление МЧС России по Белгородской области и Госавтоинспекция. В рамках акции во всех муниципальных образованиях области специалисты МЧС и автоинспекторы проводят занятия. Слушателей обучают правилам пожарной безопасности в быту, порядку действий в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, а также правилам безопасного поведения на дорогах и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Начало акции было положено в Шебекинском городском округе, где для жителей сельских поселений прошли теоретические и практические занятия по безопасности. Помощником в проведении акции для сотрудников ведомств выступил мобильный комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН). Он представляет собой светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любых погодных и климатических условиях в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU