Белгородские оперативники раскрыли совершенную 3 года назад кражу денег

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-18T12:56:54+03:00

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Кража произошла в августе 2015 года в Шебекинском городском округе. Из дома 76-летний жительницы села Вознесеновка пропали 46 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. По факту кражи возбудили уголовное дело. Из-за того, что долгое время не удавалось установить подозреваемого, расследование пришлось приостановить.

- Несмотря на это, полицейские продолжали работать над раскрытием преступления. В 2019 году сотрудники уголовного розыска смогли выйти на след злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее судимый житель города Шахты. Мужчину объявили в федеральный розыск, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

Недавно шебекинские оперативники во взаимодействии с коллегами из Ростовской области задержали злоумышленника. По предварительным данным, житель Шахт торговал медом. Заехав в Вознесеновку, он предложил пенсионерке купить у него продукции. Бабушка согласилась приобрести баночку лакомства и пошла к шкафу за деньгами. Увидев, где она хранит накопления, гастролер отвлек старушку, незаметно похитил ее сбережения и, распрощавшись, скрылся.

Мужчину уже доставили в Белгородскую область. Следователи шебекинского отдела полиции предъявили ему обвинение в краже с причинением значительного ущерба. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Суда он будет ждать под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU