Белгородца обвиняют в нападении на полицейского
Пьяный житель Старого Оскола устроил дебош у квартиры своей матери, требуя впустить его. Сильный шум привлек внимание соседей и они вызвали полицейского. Но когда страж порядка попытался утихомирить буяна, тот натравил на него свою собаку и несколько раз ударил полицейского.
Пьяный дебош произошел 15 октября. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте дебошира.
ИСТОЧНИК KP.RU