Белгородца обвиняют в нападении на полицейского

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-18T09:14:05+03:00

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Пьяный житель Старого Оскола устроил дебош у квартиры своей матери, требуя впустить его. Сильный шум привлек внимание соседей и они вызвали полицейского. Но когда страж порядка попытался утихомирить буяна, тот натравил на него свою собаку и несколько раз ударил полицейского.

Пьяный дебош произошел 15 октября. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело за применение насилия к представителю власти. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщают, что ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте дебошира.

ИСТОЧНИК KP.RU