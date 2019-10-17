2019-10-17T17:57:12+03:00
Общество

15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента

Всего победителями признаны 35 некоммерческих организаций области
Ирина ТАРАСОВА
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15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента.15 некоммерческих организаций Белгорода получили грантовую поддержку Президента.Фото: "КП" Архив
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На заседании Координационного комитета по проведению конкурсов под председательством Сергея Кириенко подведены итоги второго конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. По итогам конкурса от Белгородской области победителями признаны 35 некоммерческих организации (НКО), из них 15 НКО зарегистрированы на территории Белгорода. Это 43% от общего числа поддержанных проектов от Белгородской области, сообщает пресс-службы мэрии.

Общая сумма грантовой поддержки на Белгородскую область составляет 33,7 миллиона рублей, из них 23,9 миллиона получат НКО города Белгорода.

По общему числу заявок, поданных к участию в данном конкурсе Белгородская область, вошла в топ-5 субъектов Российской Федерации, а также заняла 2 место в Центральном федеральном округе после Москвы. Для сравнения, в 2017 году Белгородская область занимала 67 место по количеству заявок, поданных на конкурс Фонда президентских грантов.

Заместитель главы администрации города Александр Тельнов отмечает, что с НКО города велась большая работа. Были проведены три семинара, вышел сюжет на телевидении о конкурсе и о некоммерческих организациях города. Это позволило качественно оформить проекты и войти топ лучших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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