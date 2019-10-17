2019-10-17T15:18:42+03:00
Общество

В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу

Граждане Азербайджана, которым запрещен въезд в Россию, пытались попасть в страну в обход установленных пунктов пропуска
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу.В Белгородском регионе два иностранных гражданина пытались пересечь границу.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и Пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекли устойчивый канал незаконной миграции в пограничной зоне Валуйского района. Граждане Азербайджана 1991 и 1988 года рождения, которым запрещен въезд в РФ, были задержаны в ночное время при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Собранные следственным отделом УФСБ России по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора этим двум гражданам Республики Азербайджан, совершившим незаконное пересечение государственной границы.

Решением Валуйского районного суда Белгородской области иностранцы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК России. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим выдворением с территории РФ. Приговор суда вступил в законную силу. После освобождения иностранцы будут депортированы в страны исхода.

Отметим, что в ходе расследования указанного преступления установлены два гражданина России, которые промышляли незаконной перевозкой иностранцев из Украины на территорию России. В настоящее время в их отношении возбуждено уголовное дело за пособничество в незаконном пересечении границы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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