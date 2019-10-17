17-летний белгородец ответит за изнасилование малолетней

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-17T12:23:44+03:00

Вместо того, чтобы проводить 13-летнюю девочку домой, молодой человек надругался над ней

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17-летний житель Алексеевки обвиняется в целом ряде преступлений, в том числе в изнасиловании 13-летней девочки.27 июля 2019 года, гуляя в компании знакомых, девочка обратилась к нему, чтобы обвиняемый проводил ее домой. Но вместо этого он изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

Молодой человек попытался скрыться, но был задержан при попытке покинуть территорию Российской Федерации. Алексеевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела. Обвимняемый будет отвечать в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч.3 ст.30 ч.1 ст.322 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU