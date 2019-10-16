2019-10-16T10:18:21+03:00
Общество

Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам

Судебные приставы наложили арест на его авто
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам.Белгородец не смог продать свой автомобиль из-за долгов по налогам.Фото: "КП" Архив
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Только после ареста автомобиля должник оплатил задолженность по налогам. Судебные приставы выяснили, что он намеревался продать авто, но это у него не получилось.

У жителя Губкина задолженность по налогам составляла 112 тысяч рублей и оплачивать ее он не торопился. Судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет в собственности автомобиль «Volkswagen Touareg». Пристав вышел по адресу места жительства губкинца, но выяснилось, что мужчина здесь уже не проживает. Также выяснилось, что должник намеревался продать свой автомобиль. Поэтому когда он наложении запрета на свой транспорт, явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность по налогам.

При этом ему пришлось еще оплатить исполнительский сбор в размере 8,5 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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