В Белгороде появится своя Казань

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-16T09:06:33+03:00

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Белгородские чиновники во главе с вице-губернатором Евгением Глаголевым изучили опыт Татарстана по обустройству общественных пространств. Республиканская программа по этому направлению удостоена одной из самых престижных премий в области архитектуры - премии Ага Хана. С 2015 по 2018 годы в Татарстане создано и реконструировано более 300 объектов, ещё около 50 планируется благоустроить до конца этого года. По примеру Казани в Белгороде намерены обустроить Архиерейскую рощу и Ублинские горы.

Как сообщает пресс-служба областного департамента строительства и транспорта, белгородцы познакомились с обустройством набережной озера Нижний Кабан и Горкинско-Ометьевского леса — самого крупного по территории парка Казани. Он создан на основе двух городских лесных массивов и является примером благоустройства особо охраняемых природных территорий и их адаптации для повседневных нужд горожан, притом с минимальным воздействием на природу.

По мнению членов белгородской делегации, это пример того, как можно обустроить лесопарковые зоны и урочища в регине, такие как Архиерейская роща в Белгороде или Ублинские горы в Старом Осколе.

ИСТОЧНИК KP.RU