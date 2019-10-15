Валуйского сотрудника исправительной колонии осудили за взяточничество

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-15T15:23:18+03:00

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Бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе признали виновным в ряде преступлений, в том числе в мелком взяточничестве. Так, в конце мая прошлого года он передал осужденному два мобильных телефона и получил за это 10 тысяч рублей. Теперь ему придется отвечать перед законом.

Собранные Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Белгородскому региону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. ИК-7 УФСИН по Белгородской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2, ч.1 ст.286 УК РФ (мелкое взяточничество, превышение должностных полномочий). Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU