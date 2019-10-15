Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх
С 9 по 18 октября в столице Австралии Сиднее проходит чемпионат Мира по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе российской сборной в соревнованиях принимает участие сотрудник Главного управления МЧС России по Белгородской области – диспетчер службы пожаротушения Андрей Кожемякин.
Андрей Кожемякин – многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и Кубков мира – по итогам первых соревновательных дней уже завоевал лицензию, дающую право выступить на Параолимпиаде в Японии в 2020 году.
Такую же лицензию получила и белгородка Татьяна Рябченко. В ближайшие дни за право выступить на Паралимпийских играх поборется еще одна представительница нашего региона – Антонина Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU