СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-15T14:34:35+03:00

Белгородец завоевал лицензию на участие в Паралимпийских играх. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сотрудник Главного управления МЧС России по Белгородской области примет участие в играх в Токио

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С 9 по 18 октября в столице Австралии Сиднее проходит чемпионат Мира по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе российской сборной в соревнованиях принимает участие сотрудник Главного управления МЧС России по Белгородской области – диспетчер службы пожаротушения Андрей Кожемякин.

Андрей Кожемякин – многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы и Кубков мира – по итогам первых соревновательных дней уже завоевал лицензию, дающую право выступить на Параолимпиаде в Японии в 2020 году.

Такую же лицензию получила и белгородка Татьяна Рябченко. В ближайшие дни за право выступить на Паралимпийских играх поборется еще одна представительница нашего региона – Антонина Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU