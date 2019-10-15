Белгородские росгвардейцы задержали гражданок ближнего зарубежья при закладке наркотиков

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-15T16:03:09+03:00

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В Белгороде сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии задержали двух гражданок ближнего зарубежья, промышлявших на территории региона распространением наркотиков бесконтактным способом.

При патрулировании в районе улицы Менделеева, росгвардейцы обратили внимание на двух женщин, одна из которых пыталась что-то спрятать на обочине дороги, а вторая фотографировала. Объяснить свои действия они не смогли, документов при себе не имели. Принимая во внимание все обстоятельства, росгвардейцы вызвали на место сотрудников органов наркоконтроля.

Задержанные признались стражам правопорядка, что пытались сделать закладки. В тайниках, а также в ходе личного досмотра подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли восемь полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. В настоящее время три из них исследованы. Эксперты установили, что в них находилось наркотическое вещество - героин общей массой 5.35 грамм.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU