2019-10-15T11:46:11+03:00
Наука

Белгороде прошел турнир «Что? Где? Когда?»

НИУ «БелГУ» провел очередной открытый чемпионат в рамках VII областного фестиваля науки
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В минувшую субботу Белгородский госуниверситет провел очередной открытый чемпионат по спортивной версии «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов в рамках VII областного фестиваля науки.

Площадкой проведения интеллектуальной битвы был выбран Белгородский институт развития образования. Почетным гостем и председателем игрового жюри турнира стал трехкратный чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда», действующий чемпион России, один из лучших игроков мира по индивидуальному рейтингу международной ассоциации клуба «Что? Где? Когда» и победитель юбилейного турнира «Своей игры» на НТВ Иван Семушин. Он приветствовал участников и пожелал им хорошей игры.

– Когда я сам был школьником, то жил в Кирове. Я хотел рассказать, как в детстве играл в «Что? Где? Когда?», но на самом деле – никак не играл, потому что у нас в городе не проводилось подобных турниров. Поэтому спасибо университету, фестивалю науки и организаторам за то, что этот турнир проводится, и у вас есть возможность играть в лучшую придуманную человечеством игру. Всем успехов и удачи! – отметил Иван.

В интеллектуальном бою сразились 18 школьных и 21 студенческая команда. Лучшими знатоками среди школьников оказались команды «Бригада Ё» МБОУ «СОШ № 50» г. Липецка, ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм успеха» и команда МБОУ «СОШ №13» Белгорода «Физики и лирики». Среди студентов первое место завоевала команда «Суслик Крабокитин», созданная на базе клуба «Что? Где? Когда?» НИУ «БелГУ», второе место – команда с оригинальным названием – «Моя самая любимая команда», представлявшая педагогический институт НИУ «БелГУ», третьей стала «Лингвосова» – команда ИМКиМО НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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