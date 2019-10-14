В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-14T12:53:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Целую «спасательную» операцию провели вчера пожарные Белгорода, чтобы снять с высоты 10 метров котенка. Им даже понадобилась автолестница.

Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода поступил 13 октября в 16 часов 37 минут. Звонили обеспокоенные жители, которые живут по улице Сумской. Они сообщили спасателям, что в районе дома №203 на дерево забрался котенок, приблизительно на высоту 10 метров и жалобно мяукает. Сами жители пытались выманить кота с дерева самостоятельно, но напуганное животное не поддавалось на приманку и уговоры. Тогда они обратились за помощью в Службу спасения.

На место «происшествия» выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и спасатели города Белгорода. Пожарные развернули автолестницу, поднялись на помощь животному и сняли его с дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU