2019-10-14T12:53:14+03:00
Общество

В Белгороде котенка с 10-метровой пришлось снимать с помощью автолестницы

Самостоятельно животное слезть не могло и жалобно мяукало
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Целую «спасательную» операцию провели вчера пожарные Белгорода, чтобы снять с высоты 10 метров котенка. Им даже понадобилась автолестница.

Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода поступил 13 октября в 16 часов 37 минут. Звонили обеспокоенные жители, которые живут по улице Сумской. Они сообщили спасателям, что в районе дома №203 на дерево забрался котенок, приблизительно на высоту 10 метров и жалобно мяукает. Сами жители пытались выманить кота с дерева самостоятельно, но напуганное животное не поддавалось на приманку и уговоры. Тогда они обратились за помощью в Службу спасения.

На место «происшествия» выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и спасатели города Белгорода. Пожарные развернули автолестницу, поднялись на помощь животному и сняли его с дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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