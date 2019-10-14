Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-14T11:09:15+03:00

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Жители частного сектора и многоквартирных домов в Белгородском регионе все активнее подключают услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». В 2019 году спрос на это решение от цифрового провайдера повысился в два раза по сравнению с предыдущим годом. Пик пришелся на июль и август – период отпусков, когда вопрос безопасности жилья в отсутствие хозяев особенно актуален.

- Нашим абонентам важна безопасность близких и сохранность имущества. Думаю, именно поэтому сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуется таким спросом. С помощью него можно контролировать, чем занят ребенок, в порядке ли пожилые родители, цел ли автомобиль, припаркованный во дворе. Вне зоны видимости не останется ни двор, ни гараж, причем даже в темное время суток, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным WEB-интерфейсом, а также бесплатным мобильным приложением. Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в защищённом облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

Подробности о сервисе «Видеонаблюдение» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, или на сайте компании.