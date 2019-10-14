Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине
В селе Белянка Шебекинского городского округа состоялся II открытый фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика». Праздничное мероприятие, по традиции, проходило на площадке Белянского Центра культурного развития, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
Творческие коллективы Шебекинского и Валуйского городских округов порадовали всех присутствующих своими талантами. Ярмарку посетило больше 1000 человек. Мастера декоративно-прикладного творчества представили лучшие свои творения – сувенирные яйца.
Интересный и яркий праздник удивил гостей своим разнообразием и радушием.
ИСТОЧНИК KP.RU