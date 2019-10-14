Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-14T11:18:45+03:00

Праздник посетило больше 1000 человек

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В селе Белянка Шебекинского городского округа состоялся II открытый фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика». Праздничное мероприятие, по традиции, проходило на площадке Белянского Центра культурного развития, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

Творческие коллективы Шебекинского и Валуйского городских округов порадовали всех присутствующих своими талантами. Ярмарку посетило больше 1000 человек. Мастера декоративно-прикладного творчества представили лучшие свои творения – сувенирные яйца.

Интересный и яркий праздник удивил гостей своим разнообразием и радушием.

ИСТОЧНИК KP.RU