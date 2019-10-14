2019-10-14T11:18:45+03:00
Общество

Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине

Праздник посетило больше 1000 человек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаФестиваль-ярмарка «Яичная мозаика» прошел на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:

В селе Белянка Шебекинского городского округа состоялся II открытый фестиваль-ярмарка «Яичная мозаика». Праздничное мероприятие, по традиции, проходило на площадке Белянского Центра культурного развития, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

Творческие коллективы Шебекинского и Валуйского городских округов порадовали всех присутствующих своими талантами. Ярмарку посетило больше 1000 человек. Мастера декоративно-прикладного творчества представили лучшие свои творения – сувенирные яйца.

Интересный и яркий праздник удивил гостей своим разнообразием и радушием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородцы выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»
В Белгороде прошла выставка-раздача бездомных собак
Дубовская школа представит Белгородсикй район на региональном конкурсе «Школа года–2019»
Мэр Белгорода пробежал 10 километров в рамках полумарафона Puls
В селе Зозули Борисовского района белгородцы открыли памятный знак трактору Т-74
Под Белгородом при столкновении автобуса и жигуленка погибла 18-летняя девушка
В Губкине хотят сохранить архитектурный облик города
В Старом Осколе мошенники маскируются под сотрудников Пенсионного фонда
В Белгородском зоопарке на свет появился олененок
В Губкинском округе открыли школу после капитального ремонта
В Белгородском регионе временно отключат телевидение
Брендовые фестивали прошли в Краснояружском районе
В соцсетях стартовал проект для женщин-предпринимателей
Белгородцы скорбят о смерти почетного гражданина города Алексея Леонова
В Белгороде из-под завала спасли рабочих
Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне
В белгородском музее связи «Ростелекома» начала работать выставка «Политик и гражданин»
Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама
Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы
Белгородские школьники из Яблоново засветятся в темноте
Белгородские краеведческие Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами